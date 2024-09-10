"Народний" український фрукт дешевшає з кінця літа: які ціни в магазинах

За тиждень вартість впала на 15 відсотків

На українському ринку третій тиждень поспіль фіксується спад відпускних цін на яблука. Аналітики зазначають, що основними причинами здешевшання є низький попит та збільшення пропозиції.

Наразі фрукт можна придбати за ціною 12-18 гривень 1 кілограм. Тижнем раніше його ціна була вища на 15%, як інформують аналітики проєкту EastFruit.

"На сьогодні у продаж в основному надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх першочергово і знижують опускні ціни на дану продукцію", — пояснюють вони.

Тим часом ціна на яблуко цьогорічного врожаю в Україні майже опустилась до показника минулого року.

Яка вартість фрукта в магазинах

Наразі яблуко українське можна придбати в середньому за 20,90 гривень (1 кг), як інформує "Мінфін". Водночас місяцем раніше цінник був вищим на 12,61 гривні, тобто 33,51 гривні.

Нагадаємо, раніше керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів Тетяна Попович повідомила "Телеграфу" про те, що один популярний салатний овоч побив 7-річний рекорд ціни. Вона поділилась прогнозом і розповіла, які причини вплинули на здорожчання товару.