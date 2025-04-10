Росіяни могли просунутися на Донбасі, але зазнають втрат (карти боїв)

Від початку минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень

Війна в Україні триває 1142-й день. Росіяни могли за добу просунутись у чотирьох населених пунктах.

Про це повідомляють аналітики DeepState. У повідомленні зазначається, що російська армія має просування біля Торецька, в районі Покровська та Костянтинополя.

"Ворог просунувся біля Дружби, Розлива, Роздольного та в Надіївці", — пишуть аналітики.

Що кажуть у Генштабі

У зведенні Генштабу за вечір 9 квітня повідомлялось, що від початку минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців в районах населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі та в напрямках Греківки і Новомихайлівки. Дотепер тривають 11 боєзіткнень.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 26 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Шевченко, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка. Дотепер тривають три боєзіткнення.

"Українські воїни знешкодили 232 окупанти, 128 з них — безповоротно. Також знищено один танк, шість бойових машин піхоти, одну БРМ, дев’ять автомобілів, чотири мотоцикли, два термінали супутникового зв’язку, дві гармати, також пошкоджено одну гармату, два мотоцикли та одну бойову машину піхоти окупантів", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація у Курській області

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 74 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Раніше "Телеграф" писав, скільки китайців воює проти України та як їх заманюють росіяни.