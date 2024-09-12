Можно покупать на варенье: в Украине дешевеет груша

В Украине есть самая доступная продукция

На украинском рынке дешевеет груша. Основной причиной такой тенденции есть увеличение предложения товара.

Теперь фрукт можно купить большим оптом по 15-30 гривен, что в среднем на 25% дешевле, чем неделей ранее. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Цены на него начали снижаться с середины августа, ведь на рынке постепенно росло предложение товара.

"В текущем сезоне, благодаря более мягким погодным условиям, в зимне-весенний период в Украине заметно возросла средняя урожайность в сегменте груш. Как результат, существенное увеличение производства отрицательно сказалось на ценовой ситуации на рынке. В качестве исключения здесь можно выделить Винницкую область Украины, где весной текущего года производители потеряли от 30% и больше будущего урожая фруктов из-за заморозков и града. Но в целом это мало сказалось на общем состоянии рынка в этом сегменте", — объясняют они.

В то же время, если сравнивать цены на грушу в Украине и других странах, то у нас самые доступные товары. Аналитики объясняют это ростом интереса со стороны садоводов к выращиванию фрукта.

Отпускные цены на грушу в Украине в среднем на 32% ниже, чем в прошлом году, как отмечают в проекте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что яблоко в Украине дешевеет с конца лета.