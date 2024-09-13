Попереду коливання: яким буде курс долара до середини наступного тижня

МВФ затвердить документ про надання фінансової допомоги для України

Протягом 13-18 вересня курс долара в Україні зазнає коливань через зовнішні та внутрішні чинники. Аналітик прогнозує, що нової межі показники точно не сягнуть.

Коливання на ринку спричинено 12 вересня засідання Європейського центрального банку та 18 вересня — Федеральної резервної системи США. Через це відбулись стрибки на міжнародному ринку, як каже фінансовий аналітик Олексій Козирев.

Національний банк щодня буде вимушений виходити з інтервенціями долара на торгах для підтримки гривні. Це буде регулювати курс і компенсувати нестачу, аби не було значних стрибків.

Водночас на внутрішньому ринку гривню підтримуватимуть господарські розрахунки бізнесу з контрагентами та період розрахунку бізнесу з бюджетом. А також впливатимуть воєнні дії та енергогенерація.

Крім того МФВ погодили з урядом план надання грошової допомоги в 1,1 млрд доларів.

"Зараз МФВ закінчив роботу в Україні й в кінцевому варіанті це призведе до того, що, якщо все буде добре, через 2-3 тижні, коли керівництво МВФ, рада директорів, затвердить цей документ, то в кінцевому варіанті Україна отримає 1,1 млрд доларів", — каже аналітик.

Прогноз курс долара на міжбанку та готівковому ринку з 13 по 18 вересня

За його словами, курс долара на міжбанку перебуватиме в коридорі 41,12-41,60 гривні. Водночас готівковий курс в банк коливатиметься в межах 40,70-41,70 гривні, а обмінниках фінкомпаній — 41,00-41,65 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде робити Нацбанк з курсом долара після переговорів із МВФ.