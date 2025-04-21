З гусебійки по дронах: "вусатий організм" Михалков передав окупантам мисливську рушницю з цікавою історією

Цю зброю Михалкову подарував Чорномирдін

Путінський придворний пропагандист Микита Михалков заявив, що передасть російській окупаційній армії американську рушницю, подаровану йому колишнім главою уряду та послом Росії в Україні Віктором Чорномирдіним.

Таку заяву Михалков зробив в етері передачі "Бєсогон ТВ", яку він веде на державному телеканалі "Росія 24". Він показав і саму зброю – рушницю Marlin Model 55 Goose Gun калібру 18,5 міліметра.

"Ця рушниця з моєї колекції, розрахована на дуже далеку стрільбу. Мені її подарував Віктор Чорномирдін. Думаю, він не образився б через те, що я хочу піднести її на фронт. Сподіваюся, ця американська рушниця буде з успіхом збивати дрони", — заявив пропагандист.

Крім того, він заявив, що російські солдати на передовій стріляють снарядами, на яких написано "Бєсогон", а також показав в етері ролик із БПЛА з тією ж назвою.

Микита Михалков та війна в Україні

Радянський та російський режисер, актор, продюсер, голова Спілки кінематографістів Росії Микита Михалков із початком повномасштабного вторгнення Путіна в Україну став однією з ключових постатей культурної підтримки російської агресії.

Вже в перші дні війни він заявив, що дії Путіна "необхідні" та "історично виправдані". Веде передачу "Бєсогон ТВ", де регулярно транслює антиукраїнські, антизахідні та конспірологічні ідеї.

Заяви Михалкова застосовують у російській держпропаганді поруч із висловлюваннями інших громадських діячів, як-от Володимир Соловйов і Маргарита Симоньян.

У січні 2023 року пропагандист потрапив до списку санкцій РНБО за публічну підтримку війни та поширення пропаганди. З тієї ж причини на YouTube видалили його канал.

У листопаді 2024 року від імені Союзу кінематографістів Михалков подав до суду на Україну за "безгосподарне управління в Криму", і зажадав стягнути з українських чиновників майже 49 млн рублів (понад 20 мільйонів гривень).