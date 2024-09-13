Впереди колебания: каким будет курс доллара к середине следующей недели

МВФ утвердит документ о предоставлении финансовой помощи для Украины

В течение 13-18 сентября курс доллара в Украине испытает колебания из-за внешних и внутренних факторов. Аналитик прогнозирует, что нового предела показатели точно не достигнут.

Колебания на рынке были вызваны 12 сентября заседанием Европейского центрального банка и 18 сентября — Федеральной резервной системой США. Из-за этого произошли скачки на международном рынке, как говорит финансовый аналитик Алексей Козырев.

Национальный банк ежедневно вынужден будет выходить с интервенциями доллара на торгах для поддержки гривны. Это будет регулировать курс и компенсировать недостаток, чтобы не было значительных скачков.

В то же время, на внутреннем рынке гривну будут поддерживать хозяйственные расчеты бизнеса с контрагентами и период расчета бизнеса с бюджетом. Также будут влиять военные действия и энергогенерация.

Кроме того, МФВ согласовали с правительством план предоставления денежной помощи в 1,1 млрд долларов.

"Сейчас МФВ закончил работу в Украине и в конечном варианте это приведет к тому, что, если все будет хорошо, через 2-3 недели, когда руководство МВФ, совет директоров, утвердит этот документ, то в конечном варианте Украина получит 1,1 млрд. долларов”, — говорит аналитик.

Прогноз курс доллара на межбанке и наличном рынке с 13 по 18 сентября

По его словам, курс доллара на межбанке будет находиться в коридоре 41,12-41,60 грн. В то же время, наличный курс в банк будет колебаться в пределах 40,70-41,70 гривны, а в обменниках финкомпаний — 41,00-41,65 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что будет делать Нацбанк с курсом доллара после переговоров с МВФ.