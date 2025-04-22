В Україні подорожчає вода? Як зекономити на оплаті комунального тарифу

Наразі українці платять в середньому 30-40 грн за 1 кубометр

Можливе підняття вартості комунальних тарифів неабияк непокоїть українців, особливо це стосується води. У багатьох виникає питання: а як зекономити на воді.

Як зазначив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук виданню УНІАН, вартість тарифів на воду в кожній області своя і вона може зрости вже у 2025 році. "Телеграф" розповів, як платити за воду менше.

За словами Корольчука, наразі 1 кубометр холодної води за лічильником в Україні платять 30-40 гривень, але ця вартість вже не відповідає сучасним цифрам. Враховуючи економічне становище та підняття ціни на електропостачання, фактично вода коштує мінімум 60 гривень за кубометр.

"Тариф на гарячу воду в середньому становить 90-100 гривень. Мінімально можливе подорожчання до 150 гривень. Підвищення тарифів, на жаль, має бути, тому що компанії-постачальники несуть втрати, які потрібно покривати, і вони їх закладають нам у тариф. Якби компанії могли провести модернізацію, відремонтувати труби, то тарифи не були б такими високими", — каже експерт.

Він переконаний, що хоча зараз діє мораторій, очікується підвищення тарифів для всіх споживачів ближче до осені або восени.

Як зекономити на оплаті тарифу за воду

Раціональне використання води та щільно закритий кран допоможуть зменшити витрати води до 720 л. Тобто, коли миєте овочі, посуд чи самі приймаєте душ вимикайте воду, коли вона не потрібна.

Якщо у вашій квартирі чи будинку є кран, що капає, якмога швидше замініть його. Адже за добу з нього виливається до 24 літрів води, а за місяць – до 720 літрів. Також за 5 хвилин душу людина витрачає до 100 літрів води, а під час приймання ванни – близько 200 літрів.

Середні тарифи на воду по містах

Київ 30,38 грн/м³ (16,16 грн за водопостачання + 14,22 грн за водовідведення). ​

Дніпро 47,18 грн/м³ (29,02 грн + 18,16 грн). ​

Львів 25,88 грн/м³ (17,29 грн + 8,59 грн). ​

Одеса 29,3 грн/м³ (14,93 грн + 14,37 грн). ​

Харків 24,51 грн/м³ (16,03 грн + 8,48 грн). ​

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Київські області тариф на водовідведення вже зріс.