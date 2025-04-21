До +28 градусів: де очікувати літньої спеки в найближчі дні

Невдовзі буде похолодання, але наприкінці квітня все ж потеплішає

Весна в Україні продовжує тішити незвично високими температурами: найближчими днями в багатьох регіонах стовпчики термометрів сягатимуть +22…+27 градусів, що більше нагадує травневу погоду, ніж типову для другої половини квітня. Найспекотніше буде в центральних, південних та східних областях, де денні максимуми будуть до 28 градусів вище нуля.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, до 25 квітня в країні збережеться вплив теплої повітряної маси, яка забезпечить температурний фон на 4-8 градусів вищий за норму. Це супроводжуватиметься переважно ясним небом і слабким вітром.

Проте вже з 22 квітня на заході, а з 23 по 25 — у східних, південних та півночних областях України можливі короткочасні дощі, місцями з грозами. Незважаючи на опади, денна температура залишатиметься високою — від 23 до 28 градусів із позначкою "плюс". Лише в прибережних регіонах буде трохи прохолодніше — до +18 градусів.

Далі, за словами Кібальчича, буде похолодання, але наприкінці квітня все ж потеплішає. З 28 по 30 квітня нічні заморозки зникнуть, а вдень температура підніметься до +17…+23 градусів.

Раніше "Телеграф" писав, що 21 квітня погода в Києві вразила жителів своїми рекордними температурами. У деяких районах столиці, зокрема на Борщагівці, термометри, розташовані під прямим сонцем, показували майже +50 °C.