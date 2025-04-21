Меми про смерть Папи Римського заполонили мережу: почитайте найдотепніші

Українці знайшли привід для жартів

Смерть Папи Римського Франциска стала однією з головних світових новин 21 квітня, але українці традиційно не залишилися осторонь і сприйняли сумну звістку зі своєю фірмовою іронією. У соцмережах почали ширитися меми, в яких користувачі обігрують не лише смерть понтифіка, а й останню зустріч з віцепрезидентом США Джеймсом Девідом Венсом.

"Телеграф" зібрав підбірку найдотепніших жартів. Вони стосуються, зокрема, припущень про "фатальні" наслідки візитів американських політиків. Український волонтер Сергій Стерненко навіть поцікавився у Венса, "чи не планує він найближчим часом завітати до Путіна", натякаючи на послідовність подій.

Через суперечливість попередніх заяв Папи не всі українці сприйняли новину про його смерть як сумну. Водночас президент Володимир Зеленський традиційно висловив свої співчуття та наголосив на тому, що понтифік підтримував Україну.

Поштовхом для жартів стало нагадування про так зване "Пророцтво пап" — апокрифічну хроніку, яку приписують святому Малахії, ірландському архієпископу XII століття. Як пише DailyMail, за текстом, який зберігається у секретних архівах Ватикану, смерть останнього Папи має стати передвісником Судного дня. Згідно з інтерпретацією деяких коментаторів, Франциск був останнім у списку з 112 понтифіків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" вже писав про першу підбірку мемів та жартів, які з'явилися в мережі після новини про смерть Папи.