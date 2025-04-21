Літак-розвідник зі Швеції кружляв над Львовом: що про нього відомо

Влада офіційно не коментувала подію

Saab 340 AEW&C — це сучасний розвідувальний літак зі Швеції, здатний виявляти загрози на сотні кілометрів. Один із таких бортів нещодавно прибув до України та вже провів тестовий політ.

Як повідомляє "Clash Report", він здійснив перший тестовий політ у небі над Львовом. Літак обладнаний радаром Erieye AESA, який здатен виявляти повітряні й морські об’єкти на відстані до 400 кілометрів.

"Він посилить оборону України від крилатих ракет і підтримуватиме прибуваючі літаки F-16 завдяки інтеграції Link 16", — йдеться в повідомленні.

Наразі офіційного підтвердження прибуття літака з боку українських або шведських структур не було.

Що відомо про Saab 340

Це двомоторний турбогвинтовий літак, який розробили у Швеції. Перший політ Saab 340 відбувся 25 січня 1983 року.

Швеція ще у травні 2024 року оголосила про передачу Україні двох таких літаків у межах одного з найбільших пакетів допомоги, вартістю 13,3 мільярда шведських крон. Літаки типу 340 AEW&C оснащені радаром Erieye PS-890, що може одночасно супроводжувати до 300 цілей і передавати інформацію в режимі реального часу командним пунктам або авіації.

Завдяки сучасному обладнанню апарат виконує функції повітряного центру управління, забезпечуючи координацію між різними військовими підрозділами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що незвичайний пасажирський літак було помічено в небі над Львовом, а його рейс мав незвичну назву — "WELCOME" ("Ласкаво просимо"). Зазвичай подібні аномалії можуть бути наслідком технічних збоїв або роботи систем радіоелектронної боротьби, однак місцеві жителі стверджують, що чули звук літака.