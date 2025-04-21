У Зеленського відповіли, чи відмовиться Україна від Криму

В Офісі президента відповіли на заяви американських ЗМІ

Україна не піде на територіальні поступки та не обговорює таку можливість із партнерами. Щодо інформації про можливість визнання Сполученими штатами Криму частиною Росії, то такі заяви звучать уже майже 10 років.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі єдиного марафону. За його словами, Конституція має велику кількість обмежень на зміну державного кордону України.

"Всі перемовники, які відвідують зустрічі або у Саудівській Аравії, або у Франції, чітко кажуть, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється", — сказав Лещенко.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп ще перед першою каденцією у 2016 році говорив, що жителі Криму нібито "хочуть бути з Росією", і ці заяви звучали регулярно. Однак Лещенко нагадав, що ці розмови нічим не закінчилися, а тому й зараз треба виходити з головного та відстоювати національні інтереси.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомило, що Трамп посилює тиск на Україну і вимагає, щоб вона відмовилася від Криму та перспективи вступу до НАТО. Відповідні положення нібито містяться у документі, який українській делегації представлять під час зустрічі у Лондоні цього тижня.

Як повідомляв "Телеграф", на Великдень, 20 квітня, Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито вже цього тижня можуть укласти мирну угоду. На чому ґрунтується його прогноз, президент США не пояснив.