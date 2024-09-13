Значна допомога родині та утриманцям військового: за яких обставин вона нараховується

Вона здійснюватиметься частинами

Грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень може отримати сім'я або утриманці загиблого військового. Для цього потрібно зібрати певні документи.

Виплата регулюється законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", як повідомили в Одеському ТЦК та СП. Звернутись для її оформлення можна протягом 3 років з моменту смерті бійця.

Хто може розраховувати на гроші та як їх отримати

Згідно з даними, на допомогу мають право дружина (чоловік), діти та батьки.

Її нарахують на основі свідоцтва про смерть військовослужбовця, яке видається відділом державної реєстрації актів цивільного стану громадян.

"Дата, зазначена у свідоцтві про смерть військовослужбовця, є днем виникнення права на отримання зазначеної допомоги", — пояснили у ТЦК.

Водночас кошти можуть отримати й та сім'я або утриманці, якщо військовослужбовець мав травму, контузію чи каліцтво і помер протягом року після поранення.

Крім того, потрібно звернутись до командира чи начальника військової частини та попросити надати:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця;

грошовий атестат із зазначенням інформації про виплату винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 або витяг з наказу про виплату такої винагороди.

Після цього заявники мають піти до найближчого ТЦК та СП з наступними документами:

документом, що посвідчує особу;

згодою на обробку персональних даних (оформлюється у ТЦК та СП);

копіями сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім'я та по батькові та місце реєстрації;

документом про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтвом про смерть військовослужбовця;

свідоцтвом про народження загиблого (для виплати допомоги батькам);

свідоцтвом про шлюб (для виплати дружині);

свідоцтвом про народження дитини (для виплати дітям);

для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) – документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця;

для законних представників неповнолітніх дітей загиблого військовослужбовця – рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування;

довідкою про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень – надається отримувачем допомоги віком 16 років та більше;

заявою про виплату одноразової грошової допомоги (оформлюється у ТЦК та СП за визначеною формою додатком №1 наказу МОУ №45 від 25 січня 2023 року).

Рішення комісією про виплату ухвалюється протягом 30 днів.

Коли виплачується допомога

ТЦК та СП має нарахувати виплату на рахунок заявника, який був зазначений у заяві на оформлення не пізніше 5 робочих днів з дня надходження коштів.

Однак вся сума одразу не надходить на рахунок. Вона нараховується так: на першому етапі виплачується 1/5 від призначеної суми одноразової грошової допомоги, а 4/5 від призначеної суми виплачується щомісячно частками протягом сорока наступних місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з військових може отримати матеріальну допомогу.