Поранених стало більше. Що відбувається у Сумах після ракетного удару (фото)

Сьогодні у місті планують розібрати завали будівлі Сумського державного університету

Кількість постраждалих після російського ракетного удару по Сумах побільшало. Станом на ранок 14 квітня відомо про 119 поранених.

Про це повідомляє прессекретар ГУ ДСНС України в Сумській області Олег Стрелко. Про це пише "Суспільне Суми"

Зазначається, що наразі рятувальники вже розпочали демонтажні роботи. Сьогодні планують розібрати завали будівлі Сумського державного університету. Поруч місцеві підмітають скло та прибирають сміття.

Не пропустіть: Як виглядали перші фото та відео, зроблені у Сумах після ракетного удару 13 квітня.

У Сумах прибирають вибите скло після ракетної атаки. Фото: Суспільне сумі

У Сумах прибирають вибите скло після ракетної атаки. Фото: Суспільне сумі

У Сумах прибирають вибите скло після ракетної атаки. Фото: Суспільне сумі

Стало відомо, що від удару по Сум 13 квітня загинула Марина Чудеса та її мама, повідомляє "Суспільне". Жінки намагалися допомогти пораненим після першого російського удару.

Марина Чудеса загинула під час ракетної атаки по Сумах 13 квітня. Фото: Суспільне Суми

Варто додати, що саме повторний удар балістичною ракетою 13 квітня по Сумах спричинив велику кількість загиблих та поранених. Як казав начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, друга балістична ракета, випущена росіянами по місту, була ймовірно начинена осколковими елементами й вибухнула в повітрі, щоб завдати максимальної поразки людям на вулицях міста.

Де оголосили день жалоби

Начальник Сумської міської військової адміністрації після трагедії оголосив, що 14, 15 та 16 квітня – дні жалоби у Сумах.

14 квітня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими у Сумах. Про це раніше повідомляв голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті 13 та 14 квітня на згадку про загиблих у Сумах будуть приспущені державні прапори на Ратуші та адміністративні будівлі міста.

У Київській області 14 квітня буде оголошено День жалоби та приспущено державні прапори.

У Харкові 14 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Сумах.

У Запоріжжі також 14 квітня оголошено Днем жалоби за загиблими у Сумах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 квітня ворог атакував Суми двома балістичними ракетами. Удари припали по центру міста, де було багато людей, у тому числі на вулиці, в автомобілях та громадському транспорті.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор. А відомий політолог розвінчав заяви деяких осіб про те, куди вдарили росіяни у Сумах. За його словами, військових у місці російської атаки не було. Натомість у результаті російського ракетного удару по Сумах загинула ціла родина з дитиною.