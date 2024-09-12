Розмір для кожного відрізняється: хто з військових отримає матеріальну допомогу

Вона також передбачена для сім'ї бійця, який знаходиться в полоні

Військовим в Україні передбачено виплату допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення для вирішення соціально-побутових питань.

Вона надаватиметься за умови, якщо військовослужбовець отримав поранення, інвалідність чи у нього порушився стан здоров'я або помер член родини. У деяких випадках виплата здійснюватиметься родини бійця, як пояснюється у дайджесті Armyinform.

Хто отримає цю допомогу

Згідно з даними, виплата здійснюється у розмірі місячного грошового забезпечення за таких умов:

смерть військовослужбовця та/ або його дружини (чоловіка), дітей, батьків;

поранення військовослужбовця, отриманого при виконанні завдань під час воєнного стану;

у разі наявності у військовослужбовця інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;

порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме: онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хіміотерапія);

захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С;

безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (більш ніж 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;

сім’ям військовослужбовців, які захоплені в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи заручниками, а також інтернованим в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.

Водночас Міністерство оборони України може винести рішення про виплату допомоги та її розмір за інших підстав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з військових під час звільнення нарахують грошову допомогу в 50%.