Надбавка за особливості проходження служби: хто з військових може її отримати

Це передбачено постановою Кабміну

Українським військовим передбачено щомісячне грошове забезпечення. До нього також можуть нарахувати додаткові виплати у вигляді надбавки за особливості проходження служби.

Відсоток, за яким розраховуватиметься надбавка, залежить від категорії військовослужбовців. Про це повідомляється в дайджесті Armyinform.

Хто з військовослужбовців отримає надбавку за особливості проходження служби

Усі військовослужбовці — 65%

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах: у складі бойових обслуг (чергових бойових обслуг) (змін) військових частин і підрозділів, які несуть бойові чергування з протиповітряної оборони, протичовнової оборони (за умови несення в минулому місяці бойового чергування); Командирів і старших механіків-водіїв танків і гаубичних самохідно-артилерійських установок у підрозділах зберігання та обслуговування бронетанкової техніки; Наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків і вертольотів згідно із затвердженим Міністром оборони України переліком посад; Наземного інженерно-технічного складу, які беруть участь у підготовці та проведенні випробувань, забезпеченні безпеки польотів за методикою льотних випробувань авіаційних комплексів та іншого бортового і навісного обладнання літальних апаратів — 78%;

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах: інструкторського та викладацького складу навчальних центрів (центрів підготовки), полігонів; у дисциплінарних військових частинах; інструкторів з бойової армійської системи; військовослужбовці, які мають сертифікат інструктора бойової армійської системи (за умови фактичного проведення занять з особовим складом за цією системою) — 81,3%;

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах: в екіпажах танків, самохідно-артилерійських установок, зенітних самохідних установок, бойових машин піхоти, бойових розвідувальних і десантних машин, самохідних гаубиць; у навчальних танкових частинах і підрозділах на посадах старших інструкторів та інструкторів з водіння танків і самохідно-артилерійських установок, які входять за штатом в обслугу екіпажів цих бойових машин як старші механіки-водії або механіки-водії; обслуг самохідних пускових установок зенітних ракетних комплексів і самохідних станцій виявлення і наведення цих комплексів — 84,5%;

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах: водолазів (за умови допущення до виконання водолазних робіт); в екіпажах надводних кораблів, морських суден, самохідних рейдових суден, катерів; у з’єднаннях, військових частинах і підрозділах ВДВ (ДШВ), ССО, морської піхоти та військових частинах А1420, А1430 ВМС Збройних Сил України; у військових частинах і підрозділах спеціального призначення Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (згідно з переліком, затвердженим Міністром оборони України); у пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах (центрах, групах), штатних спортивних командах з парашутних видів спорту, парашутистів-випробувачів — 87,8%;

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах штатних пожежних розрахунків (команд) військових частин (за час виконання робіт з ліквідації пожеж) — 94,3%;

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах льотного складу — 100%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати можуть отримати військові за ордени.