Від майже 130 тис грн: які виплати передбачені військовим через інвалідність

Її можуть нарахувати для чотирьох категорій бійців

Під час участі у бойових діях військові можуть отримати поранення, яке призведе до інвалідності. Їм передбачена грошова допомога, сума якої коливається залежно від 2 обставин.

Максимальна сума виплати складає майже 777 тисяч гривень, а мінімальна — майже 130 тисяч гривень. Про порядок нарахування допомоги пояснює адвокат компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Який може бути розмір допомоги військовим та від чого це залежить

Сума допомоги буде здійснюватись залежно від ступеня каліцтва або місця і часу поранення.

Він зауважує, що інвалідність необов’язково може бути спричинене пораненням під час виконання бойових завдань.

Хто отримає виплату:

Військові, які зазнали травм під час виконання бойового завдання та отримали інвалідність II групи, можуть отримати 300 прожиткових мінімумів, або, станом на сьогодні, — 776 700 гривень.

Військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби — 90 прожиткових мінімумів, або 233 010 гривень.

Захисники, які не мають інвалідності, але були травмовані і частково втратили працездатність після проходження МСЕК чи доведення факту травмування, можуть отримати 70 прожиткових мінімумів, або 181 230 гривень.

Строковики, які зазнали травм під час несення військової служби, військовозобов'язані і резервісти, які були призвані на збори чи проходження служби в резерві, — 50 прожиткових мінімумів, або 129 450 гривень.

Юрист також додає, військовий може оскаржити в суді помилковий висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де військові можуть отримати через хворобу чи поранення 10 або 20 тисяч гривень.