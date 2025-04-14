Чи можуть студента мобілізувати під час канікул

Юрист пояснила, кого все ж таки можуть призвати

Студентів під час літніх канікул не можуть мобілізувати. Адже це не передбачено українським законодавством.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на адвокатку юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко. Правниця пояснила, на які саме категорії студентів поширюється відстрочка, і що робити у разі отримання повістки.

Студенти мають право на відстрочку навіть на канікулах

Навіть якщо студент не відвідує заняття під час канікул, він залишається у статусі того, хто навчається, і, відповідно, має право на відстрочку від мобілізації. Таке право підтверджено змінами, запровадженими Кабінетом Міністрів, які чітко вказують: канікули — не причина втрати відстрочки.

Що робити, якщо студент отримав повістку

Усі військовозобов’язані, включно зі студентами віком від 18 до 60 років, мають обов’язково з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК). І навіть якщо студент має підстави для відстрочки, ігнорувати повістку не варто. За таке порушення можуть оголосити в розшук, зазначає юристка.

Коли мобілізація можлива

Мобілізувати студента можуть лише за його згодою або у випадку, якщо його відрахували з навчального закладу. Втрата статусу студента автоматично означає втрату підстав для відстрочки.

Також мобілізації підлягають молодші офіцери запасу, які закінчили військову кафедру, навіть якщо їм ще не виповнилося 25 років.

Хто не підлягає мобілізації

Відстрочка діє для студентів денної форми навчання, які дотримуються правил почерговості здобуття освіти. Якщо особа не завершила попереднє навчання і знову вступила до вишу, вона також має право на відстрочку — це підтверджено позитивною судовою практикою.

Аспірантам, які вступили на навчання до 2024 року, також надається відстрочка, навіть якщо вони навчаються на контрактній або заочній формі. Після 2024-го ці умови змінились — відстрочку надають лише студентам денної форми на бюджеті.

Як отримати відстрочку

Щоб оформити відстрочку, студенту потрібно отримати витяг із Єдиного державного реєстру освіти. Цей документ передається до ТЦК.

Також це можна зробити онлайн через застосунок "Резерв+", який автоматично оновлює статус студента, що звільняє його від необхідності особистих візитів до військкомату кожні пів року.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати студента без відстрочки. Ваш статус можуть не врахувати за відсутності належних документів.