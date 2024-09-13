Значительная помощь семье и иждивенцам военных: при каких обстоятельствах она начисляется

Она будет осуществляться частями

Денежную помощь в размере 15 миллионов гривен может получить семья или иждивенцы погибшего военного. Для этого необходимо собрать определенные документы.

Выплата регулируется законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", сообщили в Одесском ТЦК и СП. Обратиться для ее оформления можно в течение 3 лет с момента смерти бойца.

Кто может рассчитывать на деньги и как их получить

Согласно данным, на помощь имеют право жена (муж), дети и родители.

Ее начислят на основе свидетельства о смерти военнослужащего, который выдается отделом государственной регистрации актов гражданского состояния людей.

"Дата, указанная в свидетельстве о смерти военнослужащего, является днем возникновения права на получение указанной помощи ", – пояснили в ТЦК.

В то же время средства могут получить и семья или иждивенцы, если военнослужащий имел травму, контузию или увечье и умер в течение года после ранения.

Кроме того, следует обратиться к командиру или начальнику воинской части и попросить предоставить:

выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего;

денежный аттестат с указанием информации о выплате вознаграждения, предусмотренной пунктом 1 постановления КМУ от 28.02.2022 № 168 или выписке из приказа о выплате такого вознаграждения.

После этого заявители должны пойти в ближайший ТЦК и СП со следующими документами:

документом, удостоверяющим личность;

согласие на обработку персональных данных (оформляется в ТЦК и СП);

копиями страниц паспорта получателя единовременной помощи с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;

документом о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

свидетельством о смерти военнослужащего;

свидетельством о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям);

свидетельством о браке (для выплаты супруге);

свидетельством о рождении ребенка (для выплаты детям);

для лиц, находившихся на содержании погибшего (умершего) – документ, подтверждающий пребывание на содержании погибшего (умершего) военнослужащего;

для законных представителей несовершеннолетних детей погибшего военнослужащего – решение местной государственной администрации, исполнительного органа местного совета или суда об установлении над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, опеки, попечительства;

справкой о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений – предоставляется получателем помощи в возрасте 16 лет и старше;

заявлением о выплате единовременного пособия (оформляется в ТЦК и СП по определенной форме приложением №1 приказа МОУ №45 от 25 января 2023 года).

Решение комиссией о выплате принимается в течение 30 дней.

Когда выплачивается помощь

ТЦК и СП должны начислить выплату на счет заявителя, указанного в заявлении на оформление не позднее 5 рабочих дней со дня поступления средств.

Однако вся сумма сразу не поступает на счет. Она начисляется так: на первом этапе выплачивается 1/5 от назначенной суммы единовременной помощи, а 4/5 от назначенной суммы выплачивается ежемесячно долями в течение сорока последующих месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из военных может получить материальную помощь.