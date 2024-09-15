Зростання буде поступовим: банкір розповів, як зміниться курс долара наступного тижня

На це впливатиме декілька факторів

В Україні впродовж наступного тижня (16–22 вересня) ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться. На баланс попиту та пропозиції буде впливати активна участь Національного банку.

Про це розповів начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, пише 24 Канал. Він наголошує, що протягом наступного тижня щоденні курсові зміни залишатимуться незначними.

"Щоденні обсяги валютних інтервенцій будуть на рівні 150–180 мільйонів що свідчитиме про відносно сталий попит – без стрибків. Цінове зростання відбувається поступово, а тому можливе зростання курсів валют також буде млявим і ледь помітним", — зазначив банкір.

За словами Лєсового, валютний ринок перебуватиме під наглядом регулятора. Він підкреслив, що основними факторами, яку можуть вплинути на ситуацію будуть:

зростання цін;

посилення податкового навантаження;

розмір допомоги від міжнародних партнерів;

ситуація на фронті;

наслідки військових дій, зокрема, пошкодження інфраструктури через обстріли.

За прогнозом банкіра, з 16 по 22 вересня валютні коливання будуть у межах наступних коридорів: 41–41,6 гривні за долар та 44–46 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2–41,8 гривні за долар та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Щоденні курсові коливання на міжбанку будуть у межах 0,2–0,3 гривні, а в комерційних банках – до 0,3–0,5 гривні, обмінних пунктах – до 0,5 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде робити Нацбанк з курсом долара після переговорів із МВФ.