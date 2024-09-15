Рост будет постепенным: банкир рассказал, как изменится курс доллара на следующей неделе

На это повлияет несколько факторов

В Украине на следующей неделе (16–22 сентября) ситуация на валютном рынке в корне не изменится. На баланс спроса и предложения повлияет активное участие Национального банка.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, пишет 24 канал. Он отмечает, что в течение следующей недели ежедневные курсовые изменения будут оставаться незначительными.

"Ежедневные объемы валютных интервенций будут на уровне 150-180 миллионов, что будет свидетельствовать об относительно устойчивом спросе — без скачков. Ценовой рост происходит постепенно, а потому возможный рост курсов валют также будет вялым и едва заметным", — отметил банкир.

По словам Лесового, валютный рынок будет находиться под наблюдением регулятора. Он подчеркнул, что основными факторами, которые могут повлиять на ситуацию, будут:

рост цен;

усиление налоговой нагрузки;

размер помощи от международных партнеров;

ситуация на фронте;

последствия военных действий, в частности, повреждение инфраструктуры из-за обстрелов.

По прогнозу банкира, с 16 по 22 сентября валютные колебания будут в пределах следующих коридоров: 41–41,6 гривни за доллар и 44–46 гривни за евро (на межбанке) и 41,2–41,8 гривни за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке). Ежедневные курсовые колебания на межбанке будут в пределах 0,2–0,3 гривни, а в коммерческих банках – до 0,3–0,5 гривни, обменных пунктах – до 0,5 гривни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет делать Нацбанк с курсом доллара после переговоров с МВФ.