Українці яких прифронтових областей отримають допомогу на зимове опалення: реєстрацію розпочато
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Місцева адміністрація запрошуватиме мешканців на реєстрацію особисто
Деякі мешканці Донецької та Харківської областей можуть отримати грошову допомогу на оплату зимового опалення.
Гроші надходитимуть від Міжнародної організації з міграції (МОМ), як йдеться на сторінці у Telegram-каналі. Виплата здійснюватиметься лише особисто серед осіб, які будуть запрошені місцевою адміністрацією.
Хто може отримати грошову допомогу
Грошові виплати на зимове опалення можуть отримати жителі таких територіальних громад:
- Донецька область: Олександрівська, Андріївська, Удачненська;
- Харківська область: Сахновщинська, Слобожанська, Біляївська, Валківська.
Для реєстрації особам слід заздалегідь звернутись до адміністрації за місцем проживання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителям деяких прифронтових областей передбачено грошову допомогу у 21 тисячу гривень на придбання твердого побутового палива — деревини та вугілля. Ця виплата буде надана на холодний сезон протягом 2024-2025 років.