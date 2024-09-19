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Українці яких прифронтових областей отримають допомогу на зимове опалення: реєстрацію розпочато

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня
Гривня. Фото 24 канал

Місцева адміністрація запрошуватиме мешканців на реєстрацію особисто

Деякі мешканці Донецької та Харківської областей можуть отримати грошову допомогу на оплату зимового опалення.

Гроші надходитимуть від Міжнародної організації з міграції (МОМ), як йдеться на сторінці у Telegram-каналі. Виплата здійснюватиметься лише особисто серед осіб, які будуть запрошені місцевою адміністрацією.

Хто може отримати грошову допомогу

Грошові виплати на зимове опалення можуть отримати жителі таких територіальних громад:

  • Донецька область: Олександрівська, Андріївська, Удачненська;
  • Харківська область: Сахновщинська, Слобожанська, Біляївська, Валківська.

Для реєстрації особам слід заздалегідь звернутись до адміністрації за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителям деяких прифронтових областей передбачено грошову допомогу у 21 тисячу гривень на придбання твердого побутового палива — деревини та вугілля. Ця виплата буде надана на холодний сезон протягом 2024-2025 років.

Теги:
#Донецька область #Харківська область #Соціальні виплати #Виплати #Грошова допомога