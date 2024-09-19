Українці яких прифронтових областей отримають допомогу на зимове опалення: реєстрацію розпочато

Місцева адміністрація запрошуватиме мешканців на реєстрацію особисто

Деякі мешканці Донецької та Харківської областей можуть отримати грошову допомогу на оплату зимового опалення.

Гроші надходитимуть від Міжнародної організації з міграції (МОМ), як йдеться на сторінці у Telegram-каналі. Виплата здійснюватиметься лише особисто серед осіб, які будуть запрошені місцевою адміністрацією.

Хто може отримати грошову допомогу

Грошові виплати на зимове опалення можуть отримати жителі таких територіальних громад:

Донецька область: Олександрівська, Андріївська, Удачненська;

Харківська область: Сахновщинська, Слобожанська, Біляївська, Валківська.

Для реєстрації особам слід заздалегідь звернутись до адміністрації за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителям деяких прифронтових областей передбачено грошову допомогу у 21 тисячу гривень на придбання твердого побутового палива — деревини та вугілля. Ця виплата буде надана на холодний сезон протягом 2024-2025 років.