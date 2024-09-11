Жителі прифронтової області можуть отримати грошову допомогу після евакуації: хто саме

Крім виплати їм також буде надана гуманітарна, правова, психологічна допомога та житло

Жителі Донецької області після евакуювання до більш безпечних регіонів можуть отримати додаткову грошову допомогу в 10 800 гривень.

Як повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, обов’язкова евакуація з Донеччини триває із серпня 2022 року. Упродовж цього часу було евакуйовано понад 277 тисяч осіб — серед них 32 тисячі дітей та понад 8 тисяч осіб з інвалідністю.

Переміщення жителів з даної області проводиться залізничним та автомобільним транспортом, в окремих випадках використовується спеціальний транспорт.

Після евакуації особам надається гуманітарна, правова, психологічна допомога та безплатне житло.

Сім'ям з дітьми передбачено додаткову фінансову допомогу в 10 800 гривень на кожного члена з родини від ЮНІСЕФ і БО БФ Янголи Спасіння.

Переміщення осіб з Донецької області відбувається безоплатно. Якщо потрібно отримати консультацію, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911. Якщо в сім'ї є люди з інвалідністю або тяжкохворі, то треба дзвонити по номеру 0 800 332 614.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати фінансову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC).