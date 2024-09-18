До 2500 грн: хто з українців може розраховувати на допомогу від благодійного фонду, на що можна витрати гроші

Подати документи можна онлайн

БФ Карітас Запоріжжя оголосив про початок реєстрації на сертифікати у 2500 гривень для придбання медичних препаратів.

Допомога здійснюватиметься у рамках проєкту Адвокація сталого надання соціальних послуг для вразливого населення, яке постраждав внаслідок конфлікту в Україні. Про це повідомили на сторінці благодійного фонду в Instagram.

Хто може отримати допомогу

Для отримання сертифіката необхідно відповідати наступним критеріям:

бути пенсіонером;

бути старше 60 років;

бути людиною, середньомісячний сукупний дохід якої становить менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 6056 грн (з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні складає 3028 грн для працездатних осіб).

Як отримати сертифікат

Особі потрібно заповнити анкету та додати до неї електронні копії таких документів:

Довідка про доходи за період з 1 кварталу 2022 р. по 4 квартал 2024 р. (отримується на порталі Дія);

Довідка про доходи пенсіонера за період з 1 кварталу 2022 р. по 4 квартал 2024 р.(отримується на порталі Дія);

Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого з датою отримання не раніше серпня 2024 р. (Форма № 027/о, отримується у сімейного лікаря);

Сканована копія паспорта (всі сторінки з інформацією, реєстрацією);

Сканована копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Представники фонду проведуть верифікацію і запоріжців, що відповідатимуть вимогам, запросять до офісу Карітас Запоріжжя, за адресою вул. Семафорна, 8, каб. 9 для отримання сертифіката.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери можуть отримати додаткову грошову допомогу.