Чи зміниться розмір пенсії у жовтні: хто і скільки отримає

Виплата передбачена законом України

В Україні літні особи отримують мінімальні пенсії, максимальна сума яких у жовтні становить 3370 гривень.

Така виплата здійснюється згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає Пенсійний фонд України. Остання індексація нарахування була проведена у березні поточного року.

Які є мінімальні пенсії в Україні у 2024

щонайменше 2 980 гривень надається пенсіонерам віком до 70 років при повному стразовому стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

2 980 гривень – особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу

3 240 гривень – людям віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;

3 370 гривень – особам від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років;

3 370 гривень – громадянам старше 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж – 30/35 років;

Варто нагадати, що в цьому році сума більше не зміниться. Однак вже у 2025 році в Україні запланована індексація пенсійних виплат. Вона буде проведена в березні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що певна категорія пенсіонерів наразі отримує надбавку до своїх виплат. Вона надаватиметься до кінця 2024 року.