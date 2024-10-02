Чи зміниться розмір пенсії у жовтні: хто і скільки отримає
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Виплата передбачена законом України
В Україні літні особи отримують мінімальні пенсії, максимальна сума яких у жовтні становить 3370 гривень.
Така виплата здійснюється згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає Пенсійний фонд України. Остання індексація нарахування була проведена у березні поточного року.
Які є мінімальні пенсії в Україні у 2024
- щонайменше 2 980 гривень надається пенсіонерам віком до 70 років при повному стразовому стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);
- 2 980 гривень – особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу
- 3 240 гривень – людям віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;
- 3 370 гривень – особам від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років;
- 3 370 гривень – громадянам старше 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж – 30/35 років;
Варто нагадати, що в цьому році сума більше не зміниться. Однак вже у 2025 році в Україні запланована індексація пенсійних виплат. Вона буде проведена в березні.
Раніше "Телеграф" писав про те, що певна категорія пенсіонерів наразі отримує надбавку до своїх виплат. Вона надаватиметься до кінця 2024 року.