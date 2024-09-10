Пенсії в Україні зростуть? В Уряді розповіли, коли проведуть наступну індексацію

Економіка потроху оговтується

Наступного року в Україні запланована індексація пенсійних виплат. Вона буде проведена в березні.

Підвищення виплат вже відбулось навесні 2023 та 2024 років, нагадав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 10 вересня. Тепер пенсіонери можуть очікувати на індексацію у 2025 році.

"Всі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені в березні 2025 року стосовно пенсій", — говорить він.

Прем'єр-міністр також додав, що наразі інфляція в Україні залишається на помірному рівні, а економіка, своєю чергою, відновлюється після падіння внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. У другому кварталі поточного року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) склало 3,7%.

Варто нагадати. що деяким пенсіонерам в Україні виплатять автоматичну грошову допомогу до їх щомісячних нарахувань. Літнім особам треба відповідати певним критеріям.

Також раніше "Телеграф" писав про те, які виплати передбачені літнім особам, що мають менше 15 років страхового стажу.