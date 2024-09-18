Пенсіонери в Україні отримуватимуть підвищені виплати: в уряді назвали дату

Фінансування ПФУ здійснюється шляхом ЄСВ та фіндопомогою США

В Україні на наступний рік заплановано індексацію пенсійних виплат для громадян, хоча великих змін чекати не варто. Її проведення залежить не від видатків державного бюджету.

Нарахування щомісячних виплат для пенсіонерів здійснюється з Пенсійного фонду. Вони своєю чергою отримують гроші від єдиного соціального внеску (ЄСВ) та фінансової допомоги від США, як розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю Liga.net.

Вона пояснює, що кожна соцпрограма Міністерства соціальної політики проходить суворе регулювання та перевірка міжнародних аудиторів. Вони хочуть забезпечити "прозоре" використання фінансування.

"Ці перевірки необхідні для обґрунтування економічного ефекту та підтвердження необхідності фінансової підтримки міжнародними донорами, зокрема урядом США", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нову пенсійну систему. Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, коли вона почне діяти та як розраховуватиметься виплата для пенсіонерів.