Надбавку до пенсії продовжили до кінця року, але не всім пенсіонерам

Є чотири умови для нарахування

Деякі пенсіонери мають отримувати до своїх виплат надбавки від держави або від міжнародних гуманітарних організацій. Дехто з осіб розраховує на додаткову кошти у жовтні.

Розмір надбавки розраховується індивідуально. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Додаткова виплата передбачена для пенсіонерів, які мають пенсію менш як 3250 гривень і проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Водночас вони не мали отримувати додаткових грошових виплат від будь-яких міжнародних організацій або допомоги для ВПО після 1 березня 2023 року.

Сума вираховується як різниця між цією сумою та поточною пенсією. Наприклад якщо особа має пенсію у 2800 гривень, то надбавка складатиме 450 гривень.

Ця допомога нараховується до виплати автоматично до кінця 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 жовтня пенсіонери можуть отримати значну надбавку.