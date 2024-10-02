Изменится ли размер пенсии в октябре: кто и сколько получит

Выплата предусмотрена законом Украины

В Украине пожилые получают минимальные пенсии, максимальная сумма которых в октябре составляет 3370 гривен.

Такая выплата производится согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает Пенсионный фонд Украины. Последняя индексация начисления была произведена в марте текущего года.

Какие есть минимальные пенсии в Украине в 2024

не менее 2 980 гривен предоставляется пенсионерам в возрасте до 70 лет при полном стразовом стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин соответственно);

2 980 гривен – лицам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа

3 240 гривен – людям в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет;

3 370 гривен – лицам от 80 лет и имеющим страховой стаж 20/25 лет;

3 370 гривен – гражданам старше 65 лет, не работающим и имеющим полный страховой стаж – 30/35 лет;

Следует напомнить, что в этом году сумма больше не изменится. Однако уже в 2025 году в Украине запланирована индексация пенсионных выплат. Она будет проведена в марте.

Ранее "Телеграф" писал, что определенная категория пенсионеров получает надбавку к своим выплатам. Она будет представлена до конца 2024 года.