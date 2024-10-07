Скоро долар може стрімко подорожчати: чи сягне курс 42 гривень

У серпні прискорилась інфляція

На валютному ринку України останнім часом не відбувається серйозних змін з курсом долара. Однак вже у другій декаді жовтня показники можуть почати рости.

Національний банк продовжує слідкувати за курсом, аби не допустити великих коливань. Наразі він намагається контролювати інфляцію за допомогою зміцнення гривні, як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

Протягом серпня 2024 року прискорилась інфляція — з 5,4% до 7,5% у річному вимірі, зауважує він з посиланням на дані Держкомітету статистики.

"Тому регулятор почав її стримувати за рахунок зміцнення гривні. Однак після 10 жовтня очікую, що безготівковий, а за ним і готівковий долар знову подорожчає до значень, які були у середині вересня, це десь 41,80 грн/долар", — резюмував Пендзин.

Курс долара в Україні станом на 7 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 7 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,49 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,1859 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як курс долара по 42 гривні може допомогти Україні.