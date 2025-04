У Нідерландах відкрили супермаркет, схожий на Освенцим (фото)

Всередині це типовий сучасний магазин

Супермаркет, схожий на Освенцим (один із найбільших нацистських концтаборів) відкрився у Нідерландах. Вигляд фасаду Jumbo Gerrit Roeke нагадує одне з найвідоміших зображень Освенцима з в’їзною брамою зі сторожовою вежею.

Супермаркет в Ельбурзі, муніципалітеті провінції Гелдерланд у Нідерландах відкрився 16 квітня після ремонту, що тривав сім місяців, пише Need To Know. Він стає вірусним через зовнішню схожість з відомим концтабором.

Jumbo Gerrit Roeke розташовано на території старого трамвайного депо. Будівельники вирішили залишити частину колії. Їх розміщено за кілька метрів від вхідних дверей, майже на одній лінії.

Фасад суперсаркету Jumbo Gerrit Roeke

Саме це надає супермаркету схожості з Освенцимом. Там перед в’їзною брамою зі сторожовою вежею також були залізничні колії. Схожість двох фото впадає в очі.

Музей в Освенцимі

Проте це жодним чином не відлякало відвідувачів. Jumbo Gerrit Roeke популярний, в день відкриття люди чекали на вулиці, щоб потрапити в магазин. Окрім фасаду, нічим іншим магазин не нагадує концтабір, всередині він виглядає як звичайний супермаркет.

Для довідки: Освенцим (нім. KZ Auschwitz, пол. Oświęcim) — один із найбільших нацистських концтаборів. Він існував з кінця травня 1940 до січня 1945 року біля міста Освенцим. Сучасні історики оцінюють, що там знищили від 1,1 до 1,6 млн осіб, значну частину з яких становили євреї.

