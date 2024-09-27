"Раз на 10 років вгадують курс": чи здорожчає долар до 45 грн у наступному році

Чи готуватись до різкого підвищення курсу

В проєкті бюджету на 2025 рік передбачено курс долара в 45 гривень. Однак нардеп пояснює, що на ці показники не варто очікувати.

Такий прогноз потрібен для підрахунку різних витрат, наприклад, які пов'язані з імпортом. Крім того, все рахується з запасом, тому показники завищують, як каже нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, ніхто не знає яким насправді може бути курс долара.

"Як прогноз збігається з реальністю – коротко, майже ніяк. Раз на 10 років вгадують. … Тому я дуже раджу ставитись до курсу 45 грн за долар наступного року дуже скептично", — пояснив він.

До того ж він пояснює, що в бюджет не закладається курс, він є тільки в макропрогнозі. А показники, своєю чергою, чиновниками під цифри бюджету.

"Якщо б вони вміли вгадувати курс — були б олігархами на Валл Стріт. Але не вгадують", — резюмував він.

Курс долара в Україні станом на 27 вересня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 27 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,05 грн (купівля) та 41,53 (продаж). Готівковий курс — 41,38 (купівля) та 41,46 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2085 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як може допомогти Україні курс долара по 42 гривні.