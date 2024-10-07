Скоро доллар может стремительно подорожать: достигнет ли курс 42 гривен

В августе ускорилась инфляция

На валютном рынке Украины в последнее время не происходит серьезных изменений курса доллара. Однако уже во второй декаде октября показатели могут начать расти.

Национальный банк продолжает следить за курсом, чтобы не допустить больших колебаний. Пока он пытается контролировать инфляцию с помощью укрепления гривны, как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН.

В августе 2024 года ускорилась инфляция — с 5,4% до 7,5% в годовом измерении, отмечает он со ссылкой на данные Госкомитета статистики.

"Поэтому регулятор начал ее сдерживать за счет укрепления гривны. Однако после 10 октября ожидаю, что безналичный, а за ним и наличный доллар снова подорожает до значений, которые были в середине сентября, это где-то 41,80 грн/доллар", — резюмировал Пендзин.

Курс доллара в Украине по состоянию на 7 октября

По данным портала Минфин, в понедельник, 7 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,49 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,1859 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как курс доллара по 42 гривны может помочь Украине.