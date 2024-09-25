Долар дорожче 42 грн допоможе Україні? Чому та коли зросте курс

Укріплення національної валюти малоймовірне

Курс американської валюти на українському ринку наприкінці року буде рости. Є ймовірність, що ціна на долар перетне 42 гривні.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, передає "24 Канал", хоча і буде знецінення гривні, але це може спричинити позитивні наслідки у вигляді збільшення обсягів грошової допомоги від західних партнерів. Водночас цей процес стимулює інфляцію в Україні.

Аналітик пояснює, що цим вище курс на ринку, тим більше будуть надходження від партнерів, адже закордонну валюту обмінюють на гривню.

"Якщо ми на наступний рік очікуємо 35 – 38 мільярдів зовнішньої допомоги, то ми розуміємо, що одна гривня девальвації дає нам відповідні додаткові надходження", — каже він.

Хоча знецінення гривні — вихід для бюджету, але водночас цей процес впливає на зростання інфляції, адже швидше ростуть ціни.

За його прогнозом, до кінця цього року очікується курс долара на рівні 42,7 гривні.

Курс долара в Україні станом на 25 вересня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 25 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,55 (купівля) та 41,64 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3744 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи виросте курс долара в Україні до 50 гривень у 2025 році.