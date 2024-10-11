Хто з українців та де може отримати грошову допомогу на зимове опалення

Реєстрація проводитиметься згідно зі списками, які сформує місцева влада

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу на зимове опалення. Протягом наступних двох тижнів мешканці Павлівської громади Запорізької області можуть реєструватись на виплату від однієї міжнародної організації.

Про реєстрацію на виплату повідомили у Telegram каналі Dorcas Ukraine. Zaporizhzhia. Її нараховуватимуть з метою закупівлі деревного палива.

Реєстрація на цю виплату проводитиметься згідно зі списками, які будуть сформовані представниками місцевої влади. Сім'ї мають відповідати певним категоріям вразливості та мати документи, які підтверджують це.

"Будуть здійснюватися попередні дзвінки для запрошення кандидатів, тому просимо слідкувати за інформацією та відповідати на дзвінки", — резюмували представники організації.

Водночас виплата здійснюватиметься за підтримки Гуманітарного фонду для України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з сімей в Україні можуть здійснити виплату понад 11 тисяч гривень грошової допомоги.