Чи зможете ви отримати грошову допомогу на опалювальний сезон і де проводиться реєстрація

Потрібно чекати запрошення від сільради

Українці продовжують отримувати виплати на придбання палива для зимового опалення. Один з благодійних фондів здійснюватиме грошову допомогу в Запорізькій області.

Благодійний фонд "Доркас. Україна" оголосив про старт видачі грошової допомоги жителям Михайло-Лукашівської територіальної громадм Запорізької області. Про йе йдеться у Telegram-каналі гуманітарного фонду.

Ця допомога надається жителям Михайло-Лукашівської територіальної громади Запорізької області з вразливих категорій з метою купівлі твердого пічного палива.

Хто саме отримає виплату, вирішуватимуть місцеві органи самоврядування, адже вони формуватимуть списки.

"Будуть виконувати попередні дзвінки для запрошення кандидатів, тому просимо слідкувати за інформацією та відповідати на дзвінки", — наголошують у фонді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де ще та кому з українців здійснять грошову допомогу на зимове опалення.