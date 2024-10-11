Кто из украинцев и где может получить денежную помощь на зимнее отопление

Регистрация будет проводиться согласно спискам, которые сформируют местные власти

Некоторые украинцы могут получить помощь на зимнее отопление. В течение двух недель жители Павловской общины Запорожской области могут регистрироваться на выплату от одной международной организации.

О регистрации на выплату сообщили в Telegram канале Dorcas Ukraine. Zaporizhzhia. Ее будут начислять с целью закупки древесного топлива.

Регистрация на эту выплату будет производиться согласно спискам, которые будут сформированы представителями местных властей. Семьи должны соответствовать определенным категориям уязвимости и иметь документы, подтверждающие это.

"Будут совершаться предварительные звонки для приглашения кандидатов, поэтому просим следить за информацией и отвечать на звонки", — резюмировали представители организации.

В то же время выплата будет производиться при поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из семей в Украине могут произвести выплату более 11 тысяч гривен денежной помощи.