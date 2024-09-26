До 11 тис грн на три місяці: хто та де з українців отримає грошову допомогу

Така сума виплачується на одну особу

Мешканці Запорізької області продовжують отримувати грошові допомоги від різних благодійних фондів. Наразі нарахування проводить "Право на захист" у співпраці з японською організацією "Peace Winds Japan".

У межах програми українці можуть отримати до 11 тисяч гривень. Про це повідомили у "Право на захист".

Її зможуть отримати сім'ї з територій Запорізької області, де ведуться бойові дії протягом останніх 4 місяців, або вони були вимушені переміститися до цього регіону більше ніж 30 днів тому. Головною умовою є — дохід не має перевищувати 6 320 гривень на кожного члена родини.

Сума виплати становить 3,6 тисячі гривень на одного члена родини в місяць. Її здійснюватимуть протягом кварталу, тобто виходить 10 800 гривень на особу.

Заяви на грошову допомогу можуть подавати сім'ї, які не отримували виплати від цього фонду або не реєструвались на фіндопомогу від інших міжнародних організацій протягом останніх 3 місяців.

Які ще є умови для надання фіндопомоги

Для нарахування ці сім'ї мають підпадати під один або декілька критеріїв вразливості:

домогосподарство, яке очолює одна людина (чоловік чи жінка);

домогосподарство, у якому є особа зі встановленою інвалідністю;

домогосподарство з вагітною жінкою чи дитиною віком до 1 року;

домогосподарство з прийомними батьками чи опікунами;

домогосподарство з дітьми до 4 років (включно);

домогосподарства з 3 й більше дітьми;

особа з хронічним орфанним захворюванням;

особи похилого віку (60+).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителям деяких прифронтових областей передбачено грошову допомогу у 21 тисячу гривень на придбання твердого побутового палива.