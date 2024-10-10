В Україні деяким сім'ям нарахують понад 11 тис грн допомоги
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Суми значно відрізняються
В Україні родини, які встановили опіку над дитиною, можуть оформити грошову допомогу до майже 11,2 тисячі гривень.
Як пишуть в Міністерстві соціальної політики України, відповідна виплата адресована опікуну, однак гроші є власністю дитини. Ці кошти можна накопичувати на дитячому рахунку, поки неповнолітній не зможе сам ними користуватись.
Водночас допомогу може використовувати опікун на поточні потреби, але йому потрібно кожні 3 місяці подавати звіт про витрачені суми.
У 2024 році розмір виплат на дітей, над якими встановлено опіку, складає:
- діти до шести років — 6,407 тис. гривень (2,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку);
- діти до шести років з інвалідністю — 8,97 тис. гривень (3,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку);
- діти від шести до 18 років — 7,99 тис. гривень (2,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку);
- дитина з інвалідністю від шести до 18 років — 11,186 тис. гривень (3,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з батьків нарахують майже 16 тисяч гривень.