В Україні деяким сім'ям нарахують понад 11 тис грн допомоги

Суми значно відрізняються

В Україні родини, які встановили опіку над дитиною, можуть оформити грошову допомогу до майже 11,2 тисячі гривень.

Як пишуть в Міністерстві соціальної політики України, відповідна виплата адресована опікуну, однак гроші є власністю дитини. Ці кошти можна накопичувати на дитячому рахунку, поки неповнолітній не зможе сам ними користуватись.

Водночас допомогу може використовувати опікун на поточні потреби, але йому потрібно кожні 3 місяці подавати звіт про витрачені суми.

У 2024 році розмір виплат на дітей, над якими встановлено опіку, складає:

діти до шести років — 6,407 тис. гривень (2,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку);

діти до шести років з інвалідністю — 8,97 тис. гривень (3,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку);

діти від шести до 18 років — 7,99 тис. гривень (2,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку);

дитина з інвалідністю від шести до 18 років — 11,186 тис. гривень (3,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з батьків нарахують майже 16 тисяч гривень.