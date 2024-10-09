Кому з українців виплатять грошову допомогу в 10 800 грн

Треба відповідати певним критеріям

Евакуйовані родини з дітьми з Сумської області, які належать до вразливих категорій осіб, можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Сума виплати складає майже 11 тисяч гривень.

Наразі нарахування здійснилось вже для понад 2 тисячам українських сімей. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто має право на грошову допомогу

Сума ОГД складає 10 800 гривень на кожного члена родини (максимум 5 людей, з них 2 — дорослі). Сім'я з дітьми мають належати до однієї чи кількох вразливих категорій населення:

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім'я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Заявникам потрібно звернутись до найближчого органу соціального захисту населення у громаді, до якої переїхала родина з дітьми, із заявою щодо виплати відповідної допомоги.

Водночас, за останні 4 місяці фонд надав грошову допомогу 21 800 домогосподарствам у Донецькій, Харківській і Сумській областях із громад, де було оголошено обов’язкову евакуацію, охопивши 71 400 осіб, в тому числі 36 700 дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців зі статусом ВПО потрібно повторно подати заяву на виплату в жовтні.