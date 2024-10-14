Кому можуть урізати пенсію в жовтні

Фонд може забрати до 20%

Попри війну в Україні Пенсійний фонд продовжує нараховувати для літніх осіб виплати. Однак в деяких випадках він може забрати їх частину.

ПФУ може виплатити зменшену пенсію через те, що особа, яка працевлаштувалась або звільнилась, не повідомила про це в орган. Про це нагадав Пенсійний фонд.

Якщо особа не повідомила про такі зміни в житті, то їй нарахують зайві виплати. Відповідно якщо орган виявить порушення, то тоді пенсіонер буде зобов'язаний повернути надмірну суму.

Це відбувається добровільно, повернувши виплату самостійно, а також примусово, коли ПФУ утримує до 20% суми з пенсійних виплат.

На повідомлення про працевлаштування або звільнення з роботи в українця є десять днів.

"Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих осіб. Приміром, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму", — коментують на інформаційній сторінці веб-порталу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про випадки, коли у пенсіонера можуть забрати пенсію.