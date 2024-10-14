Кому могут урезать пенсию в октябре

Фонд может забрать до 20%

Несмотря на войну в Украине, Пенсионный фонд продолжает начислять для пожилых лиц выплаты. Однако в некоторых случаях он может забрать их часть.

ПФУ может выплатить уменьшенную пенсию из-за того, что трудоустроившееся или уволившееся лицо не сообщило об этом в орган. Об этом напомнил Пенсионный фонд.

Если лицо не сообщило об таких изменениях в жизни, то ему начислят лишние выплаты. Соответственно, если орган выявит нарушение, то тогда пенсионер будет обязан вернуть чрезмерную сумму.

Это происходит добровольно, вернув выплату самостоятельно, а также принудительно, когда ПФУ удерживает до 20% суммы по пенсионным выплатам.

На сообщения о трудоустройстве или увольнении с работы у украинца есть десять дней.

"После сообщения об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышение, предусмотренные только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам проводится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума", — комментируют на информационной странице веб-портала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о случаях, когда у пенсионера могут забрать пенсию.