Українці зможуть отримувати пенсії у новий спосіб: нардеп розкрив деталі

Система працюватиме зручніше та оперативніше

В Україні готують законопроєкт, який передбачає можливість виплати пенсій через платіжну систему "Нової пошти". Це дасть змогу оперативніше отримувати гроші.

Про це в ефірі Новини.Live сказав народний депутат України Тарас Тарасенко. За його словами, "Нова Пошта" може стати суб’єктом пенсійних виплат.

Документ передбачає, що "Нова пошта" через свою платіжну систему NovaPay може стати нарівні з державними установами, такими як "Укрпошта" та "Ощадбанк" оператором пенсійних виплат.

"Вони ("Нова пошта", — Ред.) також кажуть, що у них більша сітка і це буде зручніше й оперативніше працювати, ніж "Укрпошта", в селах", — підсумував Тарасенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку поточного року відбулися деякі зміни нарахування пенсій та допомоги для одержувачів через "Укрпошту". За словами нардепа Тараса Тарасенка, з того моменту можна провадити виплату та доставку пенсії на основі електронних виплатних списків. У такому разі немає потреби у паперових документах, якщо є альтернатива.