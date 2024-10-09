Позбавити пенсії можуть лише у 8 випадках

Поновити виплату можна протягом 10 днів

В Україні у пенсіонерів можуть забрати кошти на законних умовах. Однак їх можна поновити, звернувшись до ПФУ.

Виплату пенсії може бути припинено за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або суду. Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Чому можуть припинити нарахування пенсії

Основні підстави для припинення пенсійних виплат:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять неправдиві відомості;

у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

в інших випадках, передбачених законом (невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на таку пенсію, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника).

Якщо виплати були припинені, то поновлення пенсій здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення виплати. Така можливість також є у громадян, які проживають за кордоном.

Для цього літній особі потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ зі документами та заявою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у наступному році дві категорії літніх осіб можуть залишитись без пенсії.