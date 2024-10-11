Яка сума максимальної пенсії в Україні та чи зміниться вона до кінця року

Розмір залежить від прожиткового мінімуму

В Україні є мінімальний та максимальний розмір пенсійних виплат. Останнє нарахування до кінця 2024 року не може бути понад 23 610 гривень.

Ця сума залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це передбачено Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з законом, максимальна пенсія для літніх осіб не може перевищувати 10 прожиткових мінімум. З 1 січня поточного року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 гривню, тож виплата дорівнює 23 610 гривням. Підвищення суми до кінця поточного року не передбачено.

Варто наголосити, що ця сума нараховується вже з усіма можливими надбавками, доплатами, підвищеннями та цільовою допомогою (крім доплат для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці у 2024 році можуть вийти на пенсію в 60, 63 та 65 років, однак для цього треба ще мати певну норму страхового стажу.

Водночас українських пенсіонерів можуть позбавити виплат за певних причин.