Вихід на пенсію у 2024: скільки треба мати стажу в 60, 63 та 65 років

Щороку норма стажу буде рости

В Україні для виходу на пенсію літнім особам треба досягти 60, 63 або 65 років та мати певну кількість років стажу. Якщо останнього буде не вистачати, то людина може вийти на відпочинок пізніше.

Чим пізніше пенсіонер збирається вийти на відпочинок, тим менше стажу йому потрібно. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Аби піти на заслужений відпочинок у 2024 році пенсіонеру потрібно мати таку кількість стажу:

у 60 років необхідно мати 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Варто зауважити, що щороку страховий стаж, який дає право на пенсію в 60 років, буде збільшуватись на рік. У 2028 році він становитиме 35 років.

Заяву та документи на призначення виплати можна подати за допомогою електронного порталу послуг або в будь-якому сервісі ПФУ.

Документи, які потрібні для пенсії:

паспорт громадянина України (або ID-картка);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та ін.);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

інші документи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може вийти на пенсію в 60 років.