Понад 51 млн доходів отримав голова однієї з областей. Що в його декларації

Від держави отримав не тільки зарплату

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації (начальник ОДА) Андрій Райкович задекларував доходів за 2024 рік на понад 51 млн грн. При цьому його офіційна зарплата на посаді склала трохи більше 1 млн грн за рік.

Як зазначено у декларації Райковича, загальний дохід за 2024 рік становив 51 692 400 грн. Більшість з цих грошей — дивіденди з бізнесу та відсотки, але є і державні нарахування.

Так, за 2024 рік Райкович отримав зарплату 1 084 405 грн, пенсію на суму 268 973 грн, а інших соціальних виплат — на 46 650 грн. До того ж на річні доходи вплинули дивіденди, роялті та відсотки від бізнесу.

Також голова ОВА задекларував один автомобіль Range Rover 2019 року випуску за 5 781 653 грн, німецький годинник A.Lange end Sonne. холодильник RESTAR — 30 6211 та зброя (карабін) LMT DEFENSE за понад 30 тисяч грн.

З нерухомості Райкович має 6 будинків та 12 земельних ділянок на загальну вартість понад 3,6 млн та майже 200 тисяч відповідно. До того ж одна земельна ділянка в оренді, як і водний об'єкт.

Зауважимо, що за січень 2025 року Райковичу було нараховано зарплати 98 945,05 гривні. Після вирахування податку вийшло 76 187,69 гривні.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки доходів отримав мер Одеси Геннадій Труханов за 2024 рік.