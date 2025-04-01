Руїни, "фарш" з техніки і кішка, що вижила: як зараз виглядає одна з зруйнованих ТЕС в Україні

З початку повномасштабного вторгнення 76 співробітників ДПЕК отримали поранення, п’ятеро загинули

Один із напрямків ударів російських військових — українська енергетична інфраструктура. З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК було обстріляно понад 200 разів. Загалом Росія застосувала по українській енергетиці понад 2,3 тисячі ракет та дронів.

Газета The Washington Post опублікувала фотографії, зроблені на одній із пошкоджених величезних теплоелектростанцій (ТЕС). Вона так багато разів зазнавала нападів, що робітники, зрештою, навіть перестали міняти там вікна.

"Майже через рік після останньої атаки Росії скло все ще розбите та забите фанерою. У вестибюлі темний цифровий дисплей, який колись відстежував вироблення електроенергії. Енергетична інфраструктура, як і ця станція, знаходиться в центрі 30-денного часткового припинення вогню, погодженого Росією та Україною зі Сполученими Штатами", — описує стан станції WP.

WP публікує моторошні кадри, зроблені всередині однієї з теплостанцій, але з метою безпеки не називає її розташування.

На фото видно, що обладнання теплової електростанції значно пошкоджено внаслідок російського ракетного удару.

Фото: The Washington

Зазначається, що під час авіанальотів працівники заводу одягають каски та важкі бронежилети, а потім ховаються, сподіваючись, що захисна стіна з мішків з піском витримає осколки.

Фото: The Washington

З початку повномасштабного вторгнення 76 співробітників ДТЕК отримали поранення, п’ятеро загинули.

"У 2022 році сюди (на цю станцію, — Ред.) потрапило сім ракет. Ремонт був можливий завдяки резервній техніці, але минулого року ще 10 ракет пролетіли крізь ранню ранкову тишу, врізавшись в об'єкт якраз перед світанком і викликавши те, що представник ДПЕК назвав черговим циклом "руйнування, оновлення, руйнування, знову оновлення", — йдеться у матеріалі..

Фото: The Washington

На станції також живе кішка на прізвисько Мурка. Вона також пережила численні ракетні обстріли.

Фото: The Washington

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Курахівська ТЕС після авіаударів росіян.

Також зазначимо, що під час масованої ворожої ракетної атаки територією України, що сталася 17 листопада 2024 року, було пошкоджено три з п’яти працюючих ТЕС у країні. Усі вони належать ДТЕК.