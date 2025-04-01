Три цивільні літаки пролетіли над Україною? Де зафіксували активний повітряний рух

Всі три мали відношення до аеропорту у Кишиневі

Цивільні літаки не літають над Україною від початку повномасштабної війни, з лютого 2022 року. Проте час від часу в українському небі фіксують повітряні судна — цього разу їх нібито "засікли" над Одеською областю.

Про це свідчать дані Flightradar24. Згідно з ними, один з цих літаків вилетів з аеропорту Шарм-эль-Шейха (Єгипет) та прямував до аеропорту у Кишиневі (Молдова).

Друге повітряне судно, яке було зафіксовано над Одещиною вилетіло з Кишинева. Воно прямувало до Тбілісі (Грузія).

Третій літак, який зафіксували радари в українському небі, також летів до Молдови. Вилетів він з Анталії (Туреччина).

Над Україною фіксують цивільні літаки — що треба знати

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України залишається закритим. Проте системи спостереження за повітряним рухом періодично фіксують цивільні повітряні судна над територією різних регіонів нашої країни. Це пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом.

Причин може бути кілька — передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки в роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої в роботі системи GPS. Також це може бути пов'язане з інтенсивним застосуванням в ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як розповідав "Телеграф", раніше над Ужгородом радари зафіксували загадковий приватний літак. Він вилетів із румунської Сучавита прямував до Берліна.