Це — не першоквітневий жарт: ліки дешевшають, а сигарети дорожчають

РНБО ухвалила рішення, покликане зробити ліки більш доступними

1 квітня принесе українцям низку змін, які зачеплять індексацію соцвиплат частині пенсіонерів, стосуватимуться проходження ВЛК та бронювання від мобілізації, нових правил оформлення лікарняних, обрахунку податків для ФОПів. Ще однією з новацій стане зміна ціни сигарет і більш, аніж сотні найменувань лікарських препаратів.

Більше читайте у публікації: "Перерахунок пенсій та нові ціни на цигарки. Що ще зміниться для українців з 1 квітня".

Отже, з 1 квітня 2025-го ціна ліків продовжить падати відповідно до рішення РНБО, покликаного забезпечити доступність медикаментів для населення. Так, дешевшими від 5 до 52% стануть ще 116 препаратів. При цьому найменша знижка торкнеться дуже дорогих ліків, тож навіть такий відсоток буде суттєвим. Поки що невідомо, яких саме препаратів торкнеться здешевлення.

Оскільки закон щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби був підписаний президентом наприкінці березня, ДПС запроваджує новий коефіцієнт до акцизу вже з четвертого місяця року.

Так, з 1 квітня 2025-го і до кінця року коефіцієнт становитиме 1,1. У роздрібній ціні на цигарки частка суми податкових зобов'язань з акцизу має бути не менше, аніж 60% (2024-го вона становила 55,8%). Тому у квітні її підвищать за допомогою нового коефіцієнта. Він буде поширюватися на всіх виробників та імпортерів сигарет.

Після підвищення ставок і акцизів ціна сигарет зростатиме поступово, оскільки тютюнові вироби, вироблені до 1 квітня 2025 року, продаватимуть за старими цінами. Раніше економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай пояснював, що 2025 року цигарки подорожчають на 20-25 за пачку (з урахуванням ПДВ).

Також нагадаємо, що "Телеграф" писав із посиланням на розрахунки нардепа Ярослава Железняка: пачка сигарет може здорожчати на 40 грн.