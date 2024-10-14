Яку значну виплату можуть отримати військові за виконання бойових завдань

Сума виплати є фіксованою

В Україні до грошового забезпечення військових також передбачені додаткові виплати, зокрема і винагороди.

Винагороду в розмірі 30 тисяч гривень можуть отримати бійці, що виконують спеціальні(бойові) завдання. Нарахування виплати регулюється наказом "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Згідно з ним, винагороду можуть отримати бійці, які виконують завдання:

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;

з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ;

з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління ДССТ;

у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генштабу ЗСУ, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міноборони;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури (у тому числі об'єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами ДССТ).

Водночас на 30 тисяч гривень також розраховують військові, які за наказом відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі до складу сільських (селищних), міських, районних та обласних військових адміністрацій, на території (або частині цієї території), здійснення повноважень яких ведуться воєнні (бойові) дії, та виконують бойові (спеціальні) завдання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про щомісячне преміювання військових в Україні. Виплата нараховується за наказом командира частини.